Un presepe col ponte Morandi in mostra in un hotel di Firenze. I familiari della vittime: "Allibiti". Gli organizzatori lo rimuovono (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un presepe che ricostruisce la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. E' polemica per la mostra organizzata dal Rivoli boutique hotel di Firenze. La scelta di rappresentare il ponte crollato nella Natività, tra i 30 presepi in mostra, ha provocato la rezione del comitato delle vittime della tragedia genovese. E alla fine gli organizzatori hanno deciso di rimuovere l'opera. "Un presepe, che vuole essere 'alternativo', con tutto il rispetto per il lavoro da cui è scaturito, risulta stonato e siamo Allibiti che non si potesse immaginare prima. Ogni tanto non guasta lasciare in vita qualcosa di tradizionale perché il presepe ha un valore ...

