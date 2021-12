Un giorno speciale per i Prelemi | Il motivo (VIDEO) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Prelemi insieme a Roma. Per Giulia e Pierpaolo oggi è un giorno speciale, nelle loro stories Instagram si mostrano super eleganti: il motivo Gli amatissimi Prelemi sono nuovamente insieme a Roma per godersi la famiglia ed un evento speciale. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli infatti alcuni mesi fa hanno ricevuto una super proposta che ha emozionato tutti: diventare padrino ed madrina della piccola Sophie, la primogenita del fratello dell’ex gieffino, Giulio Pretelli e di Alessia Pellegrino. Dunque Giulia e Pierpaolo saranno zii speciali per la piccola Sophie nata lo scorso settembre. Oggi è arrivato il giorno tanto atteso, i due ex gieffini si stanno recando al ricevimento per battezzare la piccola Sophie. E’ un giorno speciale per ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Iinsieme a Roma. Per Giulia e Pierpaolo oggi è un, nelle loro stories Instagram si mostrano super eleganti: ilGli amatissimisono nuovamente insieme a Roma per godersi la famiglia ed un evento. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli infatti alcuni mesi fa hanno ricevuto una super proposta che ha emozionato tutti: diventare padrino ed madrina della piccola Sophie, la primogenita del fratello dell’ex gieffino, Giulio Pretelli e di Alessia Pellegrino. Dunque Giulia e Pierpaolo saranno zii speciali per la piccola Sophie nata lo scorso settembre. Oggi è arrivato iltanto atteso, i due ex gieffini si stanno recando al ricevimento per battezzare la piccola Sophie. E’ unper ...

