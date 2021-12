Un filmato esclusivo | la farsa del super green pass | tam-tam impazzito | bomba di Massimo Giletti sul governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) No,non si ferma nemmeno all'Immacolata, oggi mercoledì 8 dicembre. Questa sera infatti in onda su La7 torna Non è l'arena, una puntata attesissima e che si preannuncia scoppiettante, a partire da un ospite piuttosto peculiare: Guido Russo, il medico no-vax sospeso e balzato agli onori delle cronache per essere andato a farsi vaccinare con un braccio finto, in silicone. Un caso di cui si è discusso a lungo, per diversi giorni. Solo una provocazione o c'è dell'altro, si chiedono a Non è l'arena. Dunque, l'attualità politica con il tema scottante dell'elezione al Quirinale ma anche le nuove regole sul Covid, le polemiche su no vax e media saranno al centro del talk che avrà come protagonisti Bruno Vespa, Gaia Tortora e Roberto D'Agostino. E ancora, tra gli argomenti della puntata il duro sfogo verso i no vax del primario ...