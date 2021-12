UFFICIALE – Cioffi è il nuovo allenatore dell’Udinese

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A seguito dell’esonero di Luca Gotti a causa dei mancati risultati ottenuti nelle ultime uscite, l’Udinese affida la panchina a Gabriele, vice dell’ormai ex tecnico bianconero. La soluzione ad interim è stata diramata dalla società friulana con un comunicato: Luca Gotti ex‘‘ Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele #che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan.A Gabrieleun grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio ”. Piero Inferrera