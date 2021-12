Ufficiale: Atalanta-Villarreal rinviata a domani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha vinto la neve. E’ Ufficiale, la gara tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani, con orario ancora da definirsi. La forte nevicata che sta investendo Bergamo, rende impossibile giocare questa sera. Si giocherà domani, più tardi sarà comunicato l’orario. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha vinto la neve. E’, la gara traè stata, con orario ancora da definirsi. La forte nevicata che sta investendo Bergamo, rende impossibile giocare questa sera. Si giocherà, più tardi sarà comunicato l’orario. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

