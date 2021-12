Ucraina | Biden a Putin | “Se attacca | sanzioni mai viste”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Joetorna ad ammonire Vladimirsull’, all’indomani della videoconferenza che hanno avuto i due leader. Il presidente americano ha avvertito il presidente russo che se venisse l’tascatterebbero “mai”. “L’incontro conè stato molto diretto – ha detto, riferendosi alla videoconferenza di ieri con il presidente russo -. Gli ho detto chiaramente che se invaderà la Russia ci saranno gravi conseguenze, conseguenze economiche come non se ne sono maifinora. Ho chiarito che daremo capacità difensive all’”. “Sono assolutamente fiducioso cheabbia recepito il messaggio”, ha detto ancora, ...

Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con @Potus Joe Biden, il Presidente… - marcodimaio : Colloquio tra #Biden e #Putin sull'Ucraina. Il presidente USA prima del confronto ha chiamato i partner #Merkel,… - repubblica : Scontro Biden-Putin: "Se invadi l'Ucraina armeremo i nostri alleati" [dal nostro inviato Paolo Mastrolilli]

... oggi il presidenteha ribadito di aver avvertito il suo omologo che gli Usa imporranno "sanzioni senza precedenti" nel caso di una invasione russa della. Stati Uniti e Unione Europea ...Read More Primo Pianoa Putin su: 'Se Russia attacca, sanzioni mai viste' 8 Dicembre 2021 Joetorna ad ammonire Vladimir Putin sull', all'indomani della videoconferenza che ...Il presidente Vladimir Putin ha detto mercoledì che invierà proposte a Washington per continuare i suoi colloqui con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sull’Ucraina entro una settimana, secondo ...WASHINGTON. – Nelle intenzioni della Casa Bianca è l’occasione per rafforzare il fronte delle democrazie davanti all’incalzare di regimi sempre più autoritari e per afferm ...