Ucciso docente universitario della Tuscia: cadavere trovato in auto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ucciso docente dell'Università della Tuscia, il corpo insanguinato era in un parcheggio: allarme dato da un passante Il ritrovamento è avvenuto a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il corpo di Dario Angeletti era in auto, al posto guida, insanguinato, con la cintura di sicurezza inserirta. Carabinieri (Getty Images)50enne, un uomo in un parcheggio ha notato il veicolo e ha subito chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagine e hanno accertato l'identità della vittima. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zaki scarcerato, il padre ringrazia i diplomatici italiani: 668 giorni di rinvii Sul manto stradale sono stati trovati i segni di una frenata. È probabile che il docente abbia cercato di fuggire da qualcuno che lo inseguiva.

