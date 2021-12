Tutta la storia della Madonna trans che ha scandalizzato il centrodestra (ma l’Europa non c’entra) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una Vergine Maria in versione trans associata all’Unione europea. E Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia gridano allo scandalo: «Un vergognoso insulto», «Così si sbeffeggia la religione». La pietra dello scandalo è la copertina del mensile queer berlinese Siegessaule: protagonista Riccardo Simonetti, intrattenitore, attivista e influencer italo-tedesco, in versione Madonna con bambino. Ma con la barba. Simonetti viene qui presentato come ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgtbq. Ma l’Unione (dopo le polemiche sul Natale) corre subito, di nuovo, ai ripari: «Non è un nostro ambasciatore», fanno sapere da Bruxelles in risposta al polverone pre-natalizio. Dal Parlamento europeo si precisa anche che si tratta, con Simonetti, di una «collaborazione non retribuita». Parte di una «strategia di comunicazione» del Parlamento europeo. Perché «raggiungere ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una Vergine Maria in versioneassociata all’Unione europea. E Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia gridano allo scandalo: «Un vergognoso insulto», «Così si sbeffeggia la religione». La pietra dello scandalo è la copertina del mensile queer berlinese Siegessaule: protagonista Riccardo Simonetti, intrattenitore, attivista e influencer italo-tedesco, in versionecon bambino. Ma con la barba. Simonetti viene qui presentato come ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgtbq. Ma l’Unione (dopo le polemiche sul Natale) corre subito, di nuovo, ai ripari: «Non è un nostro ambasciatore», fanno sapere da Bruxelles in risposta al polverone pre-natalizio. Dal Parlamento europeo si precisa anche che si tratta, con Simonetti, di una «collaborazione non retribuita». Parte di una «strategia di comunicazione» del Parlamento europeo. Perché «raggiungere ...

