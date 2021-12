Tutta colpa di Freud – La serie, anticipazioni puntata 8 dicembre 2021: trama episodi di stasera, cast e prossima puntata (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha debuttato la scorsa settimana e già sta appassionando milioni di telespettatori di Canale 5 Tutta colpa di Fred (nella versione serie) con Claudio Bisio, nei panni di uno psicanalista alle ‘prese’ con le sue tre figlie. Cosa succederà stasera nella seconda puntata? Ci saranno colpi di scena? Tutta colpa di Freud (la serie): anticipazioni puntata 8 dicembre 2021: episodi di stasera Nell’episodio di questa sera Sara e Filippo si sposeranno, ma non mancheranno i colpi di scena: Riccardo e Claudio, infatti, si presenteranno alla cerimonia e non passeranno inosservati. Intanto, Francesco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha debuttato la scorsa settimana e già sta appassionando milioni di telespettatori di Canale 5di Fred (nella versione) con Claudio Bisio, nei panni di uno psicanalista alle ‘prese’ con le sue tre figlie. Cosa succederànella seconda? Ci saranno colpi di scena?di(la):diNell’o di questa sera Sara e Filippo si sposeranno, ma non mancheranno i colpi di scena: Riccardo e Claudio, infatti, si presenteranno alla cerimonia e non passeranno inosservati. Intanto, Francesco ...

