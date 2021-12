“Trovata senza vita in casa”. Musica in lutto, la cantante morta a 23 anni. Cosa si è scoperto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il mondo della Musica piange la scomparsa di una giovane e brillante cantante. Aveva solamente 23 anni ed è stata Trovata morta all’interno dell’abitazione di un suo amico. A confermare il decesso dell’artista è stata la madre, che ha anche fornito qualche dettaglio in più sullo stato di salute della ragazza. Quest’ultima era diventata famosa otto anni fa, nel 2013, quando aveva deciso di prendere parte all’edizione di ‘America’s Got Talent’. E qui aveva raggiunto buoni risultati e tanti complimenti dalla giuria e dal pubblico. Ma la vita della 23enne non è stata caratterizzata solamente da momenti felici e spensierati, come riferito dal genitore. La cantante si era presentata nel programma televisivo con un brano Musicale che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il mondo dellapiange la scomparsa di una giovane e brillante. Aveva solamente 23ed è stataall’interno dell’abitazione di un suo amico. A confermare il decesso dell’artista è stata la madre, che ha anche fornito qualche dettaglio in più sullo stato di salute della ragazza. Quest’ultima era diventata famosa ottofa, nel 2013, quando aveva deciso di prendere parte all’edizione di ‘America’s Got Talent’. E qui aveva raggiunto buoni risultati e tanti complimenti dalla giuria e dal pubblico. Ma ladella 23enne non è stata caratterizzata solamente da momenti felici e spensierati, come riferito dal genitore. Lasi era presentata nel programma televisivo con un branole che aveva ...

Advertising

VeniVidiMikis : RT @MRoscioni: Il #Liverpool, senza stimoli, con 3 (tre!) titolari vince in casa della squadra prima in #serieA che doveva giocare la parti… - elo_novilunio : RT @nownau: La dolorosa, tragica vicenda della persona affetta da #Alzheimer, scomparsa e trovata senza vita, dovrebbe riaprire la question… - violanews : #Gattuso-#Italiano, la sliding door che ha cambiato tutto. La #Fiorentina si è trovata in casa un genio - MarcoZigagna : RT @MRoscioni: Il #Liverpool, senza stimoli, con 3 (tre!) titolari vince in casa della squadra prima in #serieA che doveva giocare la parti… - Daria38250972 : @velo_di_maia @AlvisiConci Questa cos'è? L'ultima trovata di Renzi per caso? Pur essendo molte volte in disaccordo… -