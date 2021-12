“Trovata morta in casa”. Lutto nel mondo della tv e della musica: la tragedia a 23 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grazie alla sua meravigliosa voce aveva lasciato a bocca aperta tutta la giuria di America’s got talent, ma oggi la notizia sconvolgente. A soli ventitré anni è morta la cantante emergente Skilyr Hicks, che aveva debuttato all’interno del famoso programma e che aveva come unico grande sogno quello di diventare cantautrice. Aveva solo quattordici anni quando scrisse la sua prima canzone, dedicata al padre, e proprio con quella canzone nel 2013 aveva deciso di debuttare sul palco di America’s got talent, incantando pubblico e giuria. Una ragazza splendida e solare, che però nascondeva una forte depressione e anche l’uso, e abuso, di sostanze stupefacenti. Skilyr Hicks, la cantante Trovata morta a 23 anni Questo è quanto è stato dichiarato dalla madre ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Grazie alla sua meravigliosa voce aveva lasciato a bocca aperta tutta la giuria di America’s got talent, ma oggi la notizia sconvolgente. A soli ventitréla cantante emergente Skilyr Hicks, che aveva debuttato all’interno del famoso programma e che aveva come unico grande sogno quello di diventare cantautrice. Aveva solo quattordiciquando scrisse la sua prima canzone, dedicata al padre, e proprio con quella canzone nel 2013 aveva deciso di debuttare sul palco di America’s got talent, incantando pubblico e giuria. Una ragazza splendida e solare, che però nascondeva una forte depressione e anche l’uso, e abuso, di sostanze stupefacenti. Skilyr Hicks, la cantantea 23Questo è quanto è stato dichiarato dalla madre ...

