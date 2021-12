Troppa neve | Atalanta-Villarreal rinviata a giovedì

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Alla fine le condizioni del campo e lache continua a scendere copiosa hanno convinto i tecnici della UEFA a spostare la partita di Champions League tra9 dicembre. Inizialmente era stato deciso alle 16.30, ma poi l’orario è stato cambiato e si giocherà alle 19. La pulizia del campo non ha consentito di garantire un terreno di gioco sicuro per i calciatori. Al Gewiss Stadium di Bergamo tantissimi i tifosi che aspettavano sotto i fiocchi il calcio d’inizio dapprima rinviato alle 21.20. Difficilmente sarannopomeriggio di nuovo lì a sostenere la squadra.

Dieberto : RT @rtl1025: ? #Championsleague, la #Juve passa da prima del girone grazie al pareggio tra #Zenit e #Chelsea. Rinviata #AtalantaVillareal:… - ilcirotano : Troppa neve, Atalanta-Villarreal rinviata a domani. Cambia l'orario, si gioca alle 19 - - rtl1025 : ? #Championsleague, la #Juve passa da prima del girone grazie al pareggio tra #Zenit e #Chelsea. Rinviata… - A_Di_Marino : Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villareal di Champions League. Il racconto di due ore thrilling… - lamortevito : Troppa neve, #AtalantaVillarreal rinviata a domani. Cambia l'orario, si gioca alle 19 @gazzetta -

La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta ...Ma su Bergamo ha continuato a nevicare con insistenza e il campo si è ricoperto ancora di. A quel punto si è deciso di rinviare la partita a domani, tra i fischi dei tifosi. In un primo tempo, l'...Bernesi ancora indigesti per il Manchester: la sfida si è chiusa sull'1-1. Blaugrana battuti dal Bayern 3-0 ed eliminati ...La Uefa ha deciso quando e a che ora si giocherà Atalanta-Villareal, gara del girone F di Champions League rinviata per neve ...