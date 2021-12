Troppa neve | Atalanta-Villarreal rinviata a giovedì alle 16 30

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Alla fine le condizioni del campo e lache continua a scendere copiosa hanno convinto i tecnici della UEFA a spostare la partita di Champions League tra9 dicembre16.30. La pulizia del campo non ha consentito di garantire un terreno di gioco sicuro per i calciatori. Al Gewiss Stadium di Bergamo tantissimi i tifosi che aspettavano sotto i fiocchi il calcio d’inizio dapprima rinviato21.20. Difficilmente sarannopomeriggio di nuovo lì a sostenere la squadra.

Lasul campo è, non si riesce ad arginarla. I giocatori del Villarreal sono andati sotto la curva a salutare i loro tifosi e a spiegare loro la situazione. Allo stadio dagli altoparlanti ...AGI - La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la ...La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su ...È stata rinviata a domani, giovedì 9 dicembre, alle 16.30, la partita tra Atalanta e Villarreal, a causa della fitta nevicata che continua a cadere sulla città orobica. In precedenza era slittato di ...