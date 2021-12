Troppa neve | Atalanta - Villarreal rinviata a domani Cambia l' orario | si gioca alle 19

Advertising

rtl1025 : ? #Championsleague, la #Juve passa da prima del girone grazie al pareggio tra #Zenit e #Chelsea. Rinviata… - juusmypurpose : ottima serata: ero allo stadio hanno rinviato la partita per troppa neve e ora mi ritrovo da un veterinario perché il mio cane non sta bene - zazoomblog : Troppa neve sul campo Atalanta - Villarreal rinviata a domani alle 16.30 - #Troppa #campo #Atalanta #Villarreal - infoitsport : UFFICIALE – Troppa neve sul Gewiss Stadium: rinviata Atalanta-Villarreal - gianninomerlo : RT @LaStampa: Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta-Villareal di Champions League. Si gioca domani, orario da definire -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa neve

La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta ...Ma su Bergamo ha continuato a nevicare con insistenza e il campo si è ricoperto ancora di. A quel punto si è deciso di rinviare la partita a domani, tra i fischi dei tifosi. In un primo tempo, l'...Il “calcio della gente” ma solo a parole La notte della Dea non è andata in scena per colpa delle neve, troppa per giocare, lo ha deciso l’arbitro, giustamente perché su quel campo sarebbe stato ...Rinviata Atalanta-Villarreal a causa dell’impraticabilità del campo del Gewiss Stadium per la troppa neve, il destino intrecciato dei bergamaschi e degli spagnoli è l’unico verdetto rimasto in sospeso ...