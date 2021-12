Troppa neve, Atalanta-Villareal rinviata a domani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta di posticipare di venti minuti il fischio d'inizio. Bergamaschi e spagnoli, divisi da un punto in classifica, si giocheranno quindi la qualificazione agli ottavi nella giornata di domani, salvo condizioni meteo ancora avverse. Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - La partita di Champions League trae Villarreal è stata. La forte nevicata che si sta abbattendo su Bergamo ha indotto l'arbitro a non cominciare la partita, dopo la scelta di posticipare di venti minuti il fischio d'inizio. Bergamaschi e spagnoli, divisi da un punto in classifica, si giocheranno quindi la qualificazione agli ottavi nella giornata di, salvo condizioni meteo ancora avverse.

