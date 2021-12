Trento-Foolad Sirjan oggi: orario, canale tv, programma, streaming Mondiale per club volley (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre (alle ore 00.30 italiane) inizia l’avventura di Trento nel Mondiale per club 2021 di volley maschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per incominciare il loro cammino nella rassegna iridata. I vice campioni d’Europa esordiranno contro i non irresistibili iraniani del Sirjan Foolad, Campioni d’Asia in carica. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per partire col piede giusto e ipotecare la qualificazione alla semifinale della rassegna iridata, vinta per l’ultima volta nel 2018. LIVE Trento-Foolad Sirjan volley, Mondiale per club in DIRETTA: ostacolo iraniano per i dolomitici Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre (alle ore 00.30 italiane) inizia l’avventura dinelper2021 dimaschile. I dolomitici scenderanno in campo a Betim (Brasile) per incominciare il loro cammino nella rassegna iridata. I vice campioni d’Europa esordiranno contro i non irresistibili iraniani del, Campioni d’Asia in carica. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno tutte le carte in regola per partire col piede giusto e ipotecare la qualificazione alla semifinale della rassegna iridata, vinta per l’ultima volta nel 2018. LIVEperin DIRETTA: ostacolo iraniano per i dolomitici Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, ...

