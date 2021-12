Tragedia in montagna, valanga travolge gruppo di sciatori: ragazzo di 25 anni perde la vita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, 7 dicembre, una valanga ha travolto degli sciatori che si trovavano al Piccolo San Bernardo in Valle d’Aosta: un giovane di 25 anni ha perso la vita. Alla vigilia dell’Immacolata, nei pressi del Piccolo San Bernardo, a La Thuile, in Valle d’Aosta si è registrata un’immane Tragedia. Intorno alle 13 di ieri, martedì L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, 7 dicembre, unaha travolto degliche si trovavano al Piccolo San Bernardo in Valle d’Aosta: un giovane di 25ha perso la. Alla vigilia dell’Immacolata, nei pressi del Piccolo San Bernardo, a La Thuile, in Valle d’Aosta si è registrata un’immane. Intorno alle 13 di ieri, martedì L'articolo proviene da YesLife.it.

