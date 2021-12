Tottenham Rennes rinviata | troppi i casi di Covid negli Spurs

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)è stataper ididi: 8 giocatori e 5 membri dello staff positivi Ilha annunciato che il match di Conference League contro ilnon si giocherà domani a causa delle numerose positività al. Il comunicato ufficiale del club inglese. We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive-19 cases at the Club. Full statement —Hotspur (@Official) December 8, 2021 COMUNICATO UFFICIALE – «Possiamo confermare che la partita casalinga del Gruppo G di UEFA ...