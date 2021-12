Torino, la prima neve ricopre la città. il risveglio imbiancato nel giorno dell’Immacolata (video) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La prima neve imbianca Torino, che nel giorno dell’Immacolata si è risvegliata sotto un primo strato bianco. Sono stimati fra gli 8 e i 12 centimetri di neve in pianura, con possibili punte di 25 centimetri in alta collina come Superga e Maddalena. Alla luce delle previsioni dovrebbe scattare il livello di allerta giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laimbianca, che nelsi è risvegliata sotto un primo strato bianco. Sono stimati fra gli 8 e i 12 centimetri diin pianura, con possibili punte di 25 centimetri in alta collina come Superga e Maddalena. Alla luce delle previsioni dovrebbe scattare il livello di allerta giallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

romeoagresti : #Juventus: l’agente di #Dybala, Jorge Antun, si appresta a rientrare a Torino. Le parti vogliono arrivare alle firm… - infoitinterno : E a Torino secondo le previsioni per l’Immacolata è arrivata la prima spruzzata di neve - StampaTorino : E a Torino secondo le previsioni per l’Immacolata è arrivata la prima spruzzata di neve - andrearinaldi25 : Prima neve a Torino, potrebbe raggiungere i 10 cm in pianura - waka117 : RT @SporteSaluteSpA: Tra le sue allieve il Circolo Pattinatori Artistici Trento ha avuto anche l’atleta oggi delle Fiamme Oro Lara Naki Gut… -