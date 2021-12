Torino, bombe carta e pietre contro il cantiere Tav in Val Susa: carabiniere ferito (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tensioni nella tarda serata di ieri in ValSusa nell'ambito della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell'8 dicembre, data simbolica legata all'anniversario degli scontri avvenuti nel 2005 nell'area ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tensioni nella tarda serata di ieri in Valnell'ambito della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell'8 dicembre, data simbolica legata all'anniversario degli scontri avvenuti nel 2005 nell'area ...

matteosalvinimi : Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono… - eli_carr : RT @matteosalvinimi: Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono più… - junews24com : Neve a Torino per Juve Malmoe? Allegri: «Non è che ci tirano le bombe» - - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono più… - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono più… -