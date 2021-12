The Game Awards, seguili nel Metaverso è semplicissimo: ecco qui i passaggi da compiere per godersi lo spettacolo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’evento più atteso di sempre dai Gamer è ora disponibile anche per il Metaverso. Red carpet e after party, tutto sulla piattaforma Core. Segui The Game Awards su Core – Computermagazine.itManca poco all’evento di The Game Awards 2021 che si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 nelle ore 02:00 italiane. Ancora incerte sono le informazioni in merito alla durata dell’evento, possiamo però aspettarci uno show simile a quelli precedenti, con un pre-show di circa un’ora e uno showcase di due. Ci saranno diverse opportunità per partecipare allo show, partendo dal canale ufficiale su Twitch oppure, novità di quest’anno, attraverso Core, piattaforma composta da contenuti generati dagli utenti. E, proprio come afferma il padre dei The Game Awards, Geoff ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’evento più atteso di sempre dair è ora disponibile anche per il. Red carpet e after party, tutto sulla piattaforma Core. Segui Thesu Core – Computermagazine.itManca poco all’evento di The2021 che si terrà nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 nelle ore 02:00 italiane. Ancora incerte sono le informazioni in merito alla durata dell’evento, possiamo però aspettarci uno show simile a quelli precedenti, con un pre-show di circa un’ora e uno showcase di due. Ci saranno diverse opportunità per partecipare allo show, partendo dal canale ufficiale su Twitch oppure, novità di quest’anno, attraverso Core, piattaforma composta da contenuti generati dagli utenti. E, proprio come afferma il padre dei The, Geoff ...

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - dntmwmessageman : Ma io per quale motivo ho iniziato All for The Game dovevo farmi i cazzi miei ora sto qui a piangere su Kevin che d… - pokemonnext : Sonic 2: un nuovo trailer sarà rilasciato durante i The Game Awards 2021! -