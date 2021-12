TGA 2021: il prossimo gioco di Sonic verrà annunciato all’evento (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sonic sarà uno dei protagonisti dei TGA 2021. all’evento saranno mostrati il nuovo gioco del riccio blu e il prossimo film Con i TGA 2021 proprio dietro l’angolo, le anticipazioni sono arrivate fitte e veloci per le numerose rivelazioni e annunci che potrebbero fare la loro comparsa allo show in questione. Verranno presentati titoli come Steelrising e Il Signore degli Anelli: Gollum, e anche Focus Entertainment e Saber Interactive faranno degli annunci. Di recente, è stato anche leakkato un nuovo annuncio per Sonic per i TGA 2021 e ora sappiamo esattamente di cosa si tratta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. TGA 2021: il prossimo gioco di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 8 dicembre 2021)sarà uno dei protagonisti dei TGAsaranno mostrati il nuovodel riccio blu e ilfilm Con i TGAproprio dietro l’angolo, le anticipazioni sono arrivate fitte e veloci per le numerose rivelazioni e annunci che potrebbero fare la loro comparsa allo show in questione. Verranno presentati titoli come Steelrising e Il Signore degli Anelli: Gollum, e anche Focus Entertainment e Saber Interactive faranno degli annunci. Di recente, è stato anche leakkato un nuovo annuncio perper i TGAe ora sappiamo esattamente di cosa si tratta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. TGA: ildi ...

