Terza dose senza prenotazione: domenica l’Open Day Anticovid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – domenica 12 dicembre sarà in programma un Open Day Vaccini Anticovid presso la palestra comunale nella frazione Caprioli dalle ore 10 alle 17. Open Day realizzato in accordo e collaborazione tra Comune di Pisciotta e Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno e riservato, senza alcuna prenotazione, a tutti coloro che hanno ricevuto la seconda dose Astrazeneca, Pfizer, Moderna e la monodose Jonhson&Jonhson da almeno cinque mesi. I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria. Cristian Greco, componente dei Giovani Democratici, dice: “Un’opportunità da cogliere, è il momento giusto. L’invito è rivolto a tutta la comunità di Pisciotta: il vaccino è l’unico scudo di difesa che abbiamo per debellare questa emergenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) –12 dicembre sarà in programma un Open Day Vaccinipresso la palestra comunale nella frazione Caprioli dalle ore 10 alle 17. Open Day realizzato in accordo e collaborazione tra Comune di Pisciotta e Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno e riservato,alcuna, a tutti coloro che hanno ricevuto la secondaAstrazeneca, Pfizer, Moderna e la monoJonhson&Jonhson da almeno cinque mesi. I cittadini dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria. Cristian Greco, componente dei Giovani Democratici, dice: “Un’opportunità da cogliere, è il momento giusto. L’invito è rivolto a tutta la comunità di Pisciotta: il vaccino è l’unico scudo di difesa che abbiamo per debellare questa emergenza ...

