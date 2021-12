Terremoto Milly Carlucci | il risveglio è amarissimo | disastro senza precedenti

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)particolarmente doloroso quello di questa mattina per: la scelta si è rivelata un clamoroso insuccesso. La conduttrice(screenshot Twitter)In casa della Rai non si deve mai essere registrato uncosì amaro e difficile da superare. La giornata di ieri si è rivelata un vero e propriononostante la programmazione culturale particolarmente ricca. La nota rete televisiva di Viale Mazzini ha infatti trasmesso ieri la Prima alla Scala di Milano con l’opera Mecbeth di Verdi. A seguire un nuovo appuntamento con La Concessione del Telefono – C’era una volta Vigata. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Volevano comprarlo per 15 mila euro”: scandalo Sanremo 2022, Amadeus costretto al gesto estremo Due appuntamenti ...