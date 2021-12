Tensione di Val Susa | un carabiniere ferito Oggi la marcia e l’anniversario dei primi scontri a Venaus

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unè rimastoa un fianco da una pietra in Val di, in provincia di Torino. In nottata un centinaio di antagonisti appartenenti alle frange più estremiste del movimento No Tav ha lanciato bombe carta, razzi e pietre in direzione delle forze dell’ordine presenti nel cantiere per il nuovo autoporto di. In risposta sui manifestanti sono stati usati idranti e lacrimogeni La prognosi, per l’agente, è di sette giorni. Secondo le indagini i manifestanti venivano anche da altre città ed erano coordinati dal celebre centro sociale di Torino Askatasuna. La serata era cominciata con una “apericena resistente” ed era proseguita con una battitura alle reti del cantiere, fino al culmine tra le 22.30 e le 23.30. Il cantiere è stato attaccato su due lati, dalla cava e verso l’autostrada. Sul fatto sta ...