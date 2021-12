Tennis, mistero vaccino: agli Australian Open Djokovic ci sarà (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato inserito nella lista dei partecipanti al prossimo Australian Open, primo torneo del Grande Slam previsto il prossimo gennaio a Melbourne. La ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il numero uno del mondo Novakè stato inserito nella lista dei partecipanti al prossimo, primo torneo del Grande Slam previsto il prossimo gennaio a Melbourne. La ...

Advertising

ansacalciosport : Tennis: Djokovic mistero vaccino, ora è iscritto in Australia . Serbia include n.1 ad Atp Cup Sidney, a ridosso tor… - DarthPump : Tennis: Djokovic mistero vaccino, ora è iscritto in Australia - fisco24_info : Tennis: Djokovic mistero vaccino, ora è iscritto in Australia: Serbia include n.1 ad Atp Cup Sidney, a ridosso torn… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Senza vaccino in Australia non si entra. Sempre che non si faccia una quarantena di 14 giorni - Dome689 : RT @Open_gol: Senza vaccino in Australia non si entra. Sempre che non si faccia una quarantena di 14 giorni -