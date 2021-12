Temporali e raffiche di vento, allerta gialla in Campania fino alle 16 di domani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la Campania, dalle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associate anche possibili raffiche di vento nel corso dei Temporali. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso dimeteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo su tutta la, d16 di oggi, mercoledì 8 dicembre16 di, giovedì 9 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associate anche possibilidinel corso dei. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai ...

