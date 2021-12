Tempesta d’amore | anticipazioni 9 dicembre | ad Ariane restano pochi giorni di vita

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 92021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.Il giovane Vogt incontrerà Maja, e la metterà al corrente riguardo ai metodi che suo padre sta adottando per costringere Erik a confessare tutta la verità. Non appena apprenderà che la von Thalheim è già al corrente dell’intrigo, ne resterà basito. Florian prenderà una decisione epocale, quale al momento non è dato sapersi. Il dottor Kamml sottoporrà ...