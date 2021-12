Tegola per il Borussia Dortmund, Akanji verrà operato al ginocchio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tegola in casa Borussia Dortmund: il club tedesco dovrà fare a meno di Manuel Akanji almeno fino al termine del 2021. Il club ha fatto sapere che il difensore elvetico dovrà subire un piccolo intervento al ginocchio a seguito di un infortunio rimediato nel Klassiker contro il Bayern. Rientro previsto per gennaio, dopo la pausa in Bundesliga. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021)in casa: il club tedesco dovrà fare a meno di Manuelalmeno fino al termine del 2021. Il club ha fatto sapere che il difensore elvetico dovrà subire un piccolo intervento ala seguito di un infortunio rimediato nel Klassiker contro il Bayern. Rientro previsto per gennaio, dopo la pausa in Bundesliga. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

PiacenzaSera : Altra tegola per il #Piacenza, Corbari fuori due mesi - Piacenza Calcio 1919 comunica che, a seguito degli esami st… - zazoomblog : Atletico Madrid che tegola per Simeone: esce in lacrime! - #Atletico #Madrid #tegola #Simeone: - zazoomblog : Atletico Madrid tegola pesantissima per Simeone: l’attaccante esce in lacrime! - #Atletico #Madrid #tegola - Dome689 : RT @FcInterNewsit: ??Brutte notizie per il Tucu #Correa?? ?????? - FantaMasterApp : 'Cagliari, infortunio Strootman: nuova tegola per Mazzarri, i tempi di recupero' -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per ESCLUSIVA PN - Sartori (FDI): "Governo dei migliori ha messo in ginocchio settore turistico. Nessuno interviene" ...'La notizia della disapplicazione della legge Centinaio del 2018 è arrivata come una tegola sulla ...vorrà dire che i nostri lidi saranno privati di 'significativi investimenti sino al 2023 e quindi per ...

Tegola Strootman per il Cagliari: rischia fino a due mesi di stop Brutte notizie in casa Cagliari e per il tecnico dei rossoblù Mazzarri. Piove sul bagnato per i sardi che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica in campionato e che non vincono una partita nel torneo dallo scorso 17 ottobre (quella contro la Sampdoria è stata la sua unica ...

Altra tegola per il Piace, Corbari fuori due mesi - piacenzasera.it piacenzasera.it “Gravi criticità” nei conti della Provincia di Foggia, altra grana per il presidente Gatta dopo il caso concorsi L'analisi dei revisori è impietosa, se si esclude il dato positivo del limite di indebitamento rispettato e del risultato economico ...

Tegola Tottenham con otto positivi La situazione è seria in casa Tottenham, con il club londinese che è alle prese con un problema di effettivi per l'importante sfida di domani contro il Rennes in Conference League. Come annunciato dal ...

...'La notizia della disapplicazione della legge Centinaio del 2018 è arrivata come unasulla ...vorrà dire che i nostri lidi saranno privati di 'significativi investimenti sino al 2023 e quindi...Brutte notizie in casa Cagliari eil tecnico dei rossoblù Mazzarri. Piove sul bagnatoi sardi che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica in campionato e che non vincono una partita nel torneo dallo scorso 17 ottobre (quella contro la Sampdoria è stata la sua unica ...L'analisi dei revisori è impietosa, se si esclude il dato positivo del limite di indebitamento rispettato e del risultato economico ...La situazione è seria in casa Tottenham, con il club londinese che è alle prese con un problema di effettivi per l'importante sfida di domani contro il Rennes in Conference League. Come annunciato dal ...