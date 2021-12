Tegola per il Borussia Dortmund, Akanji verrà operato al ginocchio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tegola in casa Borussia Dortmund: il club tedesco dovrà fare a meno di Manuel Akanji almeno fino al termine del 2021. Il club ha fatto sapere che il difensore elvetico dovrà subire un piccolo intervento al ginocchio a seguito di un infortunio rimediato nel Klassiker contro il Bayern. Rientro previsto per gennaio, dopo la pausa in Bundesliga. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021)in casa: il club tedesco dovrà fare a meno di Manuelalmeno fino al termine del 2021. Il club ha fatto sapere che il difensore elvetico dovrà subire un piccolo intervento ala seguito di un infortunio rimediato nel Klassiker contro il Bayern. Rientro previsto per gennaio, dopo la pausa in Bundesliga. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RSIsport : ??Brutta tegola per il Tottenham, che si ritrova con 8 giocatori e 5 membri dello staff positivi al Covid - PiacenzaSera : Altra tegola per il #Piacenza, Corbari fuori due mesi - Piacenza Calcio 1919 comunica che, a seguito degli esami st… - zazoomblog : Atletico Madrid che tegola per Simeone: esce in lacrime! - #Atletico #Madrid #tegola #Simeone: - zazoomblog : Atletico Madrid tegola pesantissima per Simeone: l’attaccante esce in lacrime! - #Atletico #Madrid #tegola - Dome689 : RT @FcInterNewsit: ??Brutte notizie per il Tucu #Correa?? ?????? -