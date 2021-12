Teatro, da stasera al Tram l’atteso ritorno di Frida Khalo (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Prosegue il filone dedicato ai grandi artisti che il Teatro Tram di Napoli porta avanti fin dalla sua fondazione. Dopo il debutto, la scorsa settimana, dello spettacolo “Nella bottega di Caravaggio” è tempo di un atteso ritorno: stasera, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12 dicembre va in scena “Frida Kahlo”. Fin dal suo debutto, il testo di Mirko Di Martino – scritto prestando attenzione a documenti e testimonianze originali tra cui le lettere dell’artista, il suo diario privato e l’autobiografia di Diego Rivera, artista anche lui e grande amore della pittrice – ha incontrato il favore del pubblico collezionando decine di repliche sempre sold out, migliaia di spettatori e innumerevoli rappresentazioni per le scuole. Sul palco, Titti Nuzzolese e Peppe Romano – nei panni di Frida Kahlo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Prosegue il filone dedicato ai grandi artisti che ildi Napoli porta avanti fin dalla sua fondazione. Dopo il debutto, la scorsa settimana, dello spettacolo “Nella bottega di Caravaggio” è tempo di un atteso, mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12 dicembre va in scena “Kahlo”. Fin dal suo debutto, il testo di Mirko Di Martino – scritto prestando attenzione a documenti e testimonianze originali tra cui le lettere dell’artista, il suo diario privato e l’autobiografia di Diego Rivera, artista anche lui e grande amore della pittrice – ha incontrato il favore del pubblico collezionando decine di repliche sempre sold out, migliaia di spettatori e innumerevoli rappresentazioni per le scuole. Sul palco, Titti Nuzzolese e Peppe Romano – nei panni diKahlo ...

