Taylor di Beautiful | la ricordate prima della chirurgia? Il prima è dopo è incredibile

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)Carolyn e Brooke Longan il cuore di Ridge Forrester è stato catturato dalla bellaHates, oggi quasi irriconoscibile per via: laal suo esordio in? Fonte Foto Twitterla morte di Carolyn il bel Ridge si è legato a fasi alterne a quello di Brooke Logan eHates. La bionda e la mora non si sono risparmiate colpi negli anni per mantenere vivo l’amore con Ridge, contendendosi di tanto in tanto anche il cuore di altri uomini protagonistisoap, tra tutti Nick Marone. Le due donne non potrebbero essere più agli antipodi caratterialmente ed esteriormente parlando, esattamente come le due attrici che le interpretano da sempre: Katherine Kelly Lang e Hunter Tylo. ...

Il debutto in video di Krista Allen nei panni di Taylor Hayes, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, è ormai alle porte: il prossimo 10 dicembre (negli Stati Uniti, ovviamente). Le impressioni che vi avevamo raccontato alla ... Taylor Hayes farà presto ufficialmente il suo ritorno nella trama di Beautiful! Le anticipazioni americane fanno sapere che proprio in questi giorni il pubblico in America la vedrà tornare in scena.