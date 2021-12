Tarquinia, c’è un sospettato per l’omicidio del docente universitario: decisive le immagini delle telecamere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa Dario Angeletti, l’uomo morto ieri, 7 dicembre, a Tarquinia, nel Viterbese. Angeletti, 50 anni, era biologo marino ed era professore associato dell’Università della Tuscia. Per il suo omicidio c’è un sospettato su cui si sta concentrando in queste ore l’attenzione degli investigatori. Decisivi per le indagini i video di alcune telecamere che da lontano inquadrano il parcheggio dove Angeletti è stato trovato, nei pressi delle Saline di Tarquinia. Gli agenti hanno trovato l’uomo senza vita seduto al posto del guidatore con addosso la cintura di sicurezza e con una ferita alla testa, compatibile con il colpo di un proiettile. Gli investigatori, sulla scena del delitto, hanno rilevato sul posto tracce di una brusca frenata da parte di Angeletti: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 dicembre 2021) È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa Dario Angeletti, l’uomo morto ieri, 7 dicembre, a, nel Viterbese. Angeletti, 50 anni, era biologo marino ed era professore associato dell’Università della Tuscia. Per il suo omicidio c’è unsu cui si sta concentrando in queste ore l’attenzione degli investigatori. Decisivi per le indagini i video di alcuneche da lontano inquadrano il parcheggio dove Angeletti è stato trovato, nei pressiSaline di. Gli agenti hanno trovato l’uomo senza vita seduto al posto del guidatore con addosso la cintura di sicurezza e con una ferita alla testa, compatibile con il colpo di un proiettile. Gli investigatori, sulla scena del delitto, hanno rilevato sul posto tracce di una brusca frenata da parte di Angeletti: ...

