Sylvester Stallone gangster: protagonista di 'Kansas City', la sua prima serie tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sylvester Stallone non ha proprio intenzione di smettere con la sua carriera cinematografica . Dopo il successo planetario ottenuto sul grande schermo, a 75 anni per Sylvester è arrivato il momento di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021)non ha proprio intenzione di smettere con la sua carriera cinematografica . Dopo il successo planetario ottenuto sul grande schermo, a 75 anni perè arrivato il momento di ...

Advertising

GianlucaOdinson : I Mercenari: Dolph Lundgren racconta lo scherzo durato mesi e mesi che gli fece Sylvester Stallone - BrindusaB1 : RT @FrankCapitone: #ArtLovers 'Questo è ciò che amo della pittura, è l’unica vera comunicazione che puoi avere” Sylvester Stallone ?? #Ve… - lapennaeilweb : RT @FrankCapitone: #ArtLovers 'Questo è ciò che amo della pittura, è l’unica vera comunicazione che puoi avere” Sylvester Stallone ?? #Ve… - FrankCapitone : RT @GerberArancio: @FrankCapitone @MomiraMonika @MollyBloom82 @BrindusaB1 @Hakflak @ValerioLivia @artdielle @BaroneZaza70 @josepcampo @retw… - fainformazione : La mostra di Sylvester Stallone in Germania. VIDEO E FOTO! La Mostra di Sylvester Stallone in Germania che in oc… -