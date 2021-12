Summit per la democrazia, Sisci: “Cina rischia effetto boomerang” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Una prima organizzazione globale su base ideologica contro la Cina”, la cui posizione sulla “democrazia non riesce a essere convincente” e rischia “l’effetto boomerang”. Il sinologo Francesco Sisci parla così con l’Adnkronos alla vigilia del ‘Summit per la democrazia’ convocato da Joe Biden per domani e venerdì, dove il gigante asiatico “è il convitato di pietra”, escluso a differenza di Taiwan. Un vertice che si inserisce in un clima di tensioni tra Cina e Stati Uniti, in una “fase pessima” dopo l’annuncio dell’Amministrazione Biden del boicottaggio politico di Pechino 2022. In risposta al Summit, sabato scorso, il Consiglio di stato cinese ha diffuso il ‘Libro bianco’ intitolato “Cina: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Una prima organizzazione globale su base ideologica contro la”, la cui posizione sulla “non riesce a essere convincente” e“l’”. Il sinologo Francescoparla così con l’Adnkronos alla vigilia del ‘per la’ convocato da Joe Biden per domani e venerdì, dove il gigante asiatico “è il convitato di pietra”, escluso a differenza di Taiwan. Un vertice che si inserisce in un clima di tensioni trae Stati Uniti, in una “fase pessima” dopo l’annuncio dell’Amministrazione Biden del boicottaggio politico di Pechino 2022. In risposta al, sabato scorso, il Consiglio di stato cinese ha diffuso il ‘Libro bianco’ intitolato “: ...

