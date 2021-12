“Stupenda” | Micaela Ramazzotti | camicetta dalle trasparenze roventi e sguardo penetrante Da togliere il fiato – FOTO

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha sciolto il popolo del web con una mise sbalorditiva. Subito è tripudio di like e complimenti. Fascino, carisma e talento da vendere.ha conquistato per l’ennesima volta i fan con una mise rovente. La bellissima attrice romana, tra le più amate nel panorama italiano, torna così a stupire il suo L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Stupenda Micaela

Radio Colonna

In Vitti d'arte, Vitti d'amore, Corallo intervista Paola Cortellesi, Barbara Alberti,... commuove rivederla nel suo magnifico splendore di attrice dotatissima, di donna, di talento, ...... di donna, di talento, intelligenza, ironia, capacità come in Vitti d'arte, Vitti d'amore, ... Corallo intervista Paolo Cortellesi, Barbara Alberti,Ramazzotti, Enrico Vanzina, Christian ...