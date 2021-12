Stretta anti-Covid in UK: anche in Premier solo vaccinati allo stadio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dalla settimana prossima l’accesso negli stadi della Premier League sarà ristretto ai possessori del passaporto vaccinale. In seguito al brusco rialzo dei casi giornalieri, a causa della variante Omicron, il governo di Boris Johnson annuncerà oggi pomeriggio una serie di misure restrittive volte ad arginare i contagi, tra le quali anche nuove restrizioni per i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dalla settimana prossima l’accesso negli stadi dellaLeague sarà ristretto ai possessori del passaporto vaccinale. In seguito al brusco rialzo dei casi giornalieri, a causa della variante Omicron, il governo di Boris Johnson annuncerà oggi pomeriggio una serie di misure restrittive volte ad arginare i contagi, tra le qualinuove restrizioni per i L'articolo

Contagi Covid, vaccino 5 - 11 anni e terza dose ... Andrea Costa, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, rispondendo alla domanda se per il Natale ci sarà una nuova stretta sulle misure anti - Covid. "Stanno riaumentando le prime dosi, molti che ...

Covid: mea culpa Johnson ai Comuni per video su party Natale Il premier britannico Boris Johson si è scusato "senza riserve" per un controverso video in cui un anno fa alcuni suoi stretti collaboratori scherzavano sul fatto di tenere una festa di Natale a Downi ...

