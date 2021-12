Street artist Laika celebra la scarcerazione di Patrick Zaki

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giulio Regeni torna ad abbracciare, in una rielaborazione dell’iconica opera della. Un lavoro realizzato sullo stesso muro in cui era apparsa la prima volta nel 2020, riproposto dopo ladello studente.scarcerato ma non assolto: si spera alla prossima udienza Cosa raffigura la creazione della? Nella notte tra

Roma, 8 dicembre 2021 - Giulio Regeni torna ad abbracciare Patrick Zaki, in una rielaborazione dell'iconica opera della Street Artist Laika, sullo stesso muro in cui era apparsa la prima volta nel 2020. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, infatti, l'artista è tonata a Villa Ada, a Roma, nei pressi dell'ingresso dell'ambasciata d'Egitto.