Squalifica Spalletti | il Napoli presenta ricorso e spera nella riduzione

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilhato ilper ladi mister Lucianodopo l’espulsione di Sassuolo e le due giornate date al tecnico Ilhato ilper le due giornate diinflitte a Lucianodopo l’espulsione rimediata contro il Sassuolo. La società azzurrain unaper avere il tecnico in panchina per la sfida contro l’Empoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, venerdì è attesa la sentenza della corte d’appello. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

napolista : #Spalletti, venerdì la decisione sul ricorso del Napoli contro la squalifica Informa l’edizione odierna del Corrie… - CalcioNews24 : Il #Napoli attende la sentenza del ricorso sulla squalifica di #Spalletti ?? - ilnapolionline : Squalifica Spalletti, presentato il ricorso: si spera per l'Empoli - - Ftbnews24 : ?? #Napoli, ricorso per la squalifica di Spalletti: venerdì la decisione finale #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Squalifica di Spalletti, ecco quando si pronuncerà la Corte d'Appello Federale -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica Spalletti

Il Napoli presenta il ricorso per dimezzare ladi: la speranza è di riaverlo in panchina nella gara di campionato contro l' Empoli.Il Napoli tenta la riduzione delladi due giornate inflitta a Lucianodal giudice sportivo per l'espulsione durante il finale concitato di Sassuolo - Napoli . Presentato il ricorso, che dovrebbe essere discusso ...NAPOLI - Non è il Leicester che incute timore né lo sbarazzino Empoli né il Milan capolista. E' l'hospital Neaples che giocoforza lascia perplessi. Più di metà squadra titolare fuori uso. Un'emergenza ...Luciano Spalletti ha scontato la prima delle due giornate di squalifica domenica scorsa. Il tecnico azzurro, infatti, dopo l'espulsione ...