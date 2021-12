Spettacoli teatrali a Salerno e provincia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco cosa si potrà vedere in prossimi giorni nei teatri di Salerno e provincia Rivisitazione de “Lu Cunto de li Cunti” Sabato 11 (ore 21) e domenica 12 dicembre (ore 19) al Teatro?la Ribaltà di Salerno, l’omonima compagnia, presenta una totale rivisitazione de Lu Cunto De Li Cunti a cura di Valentina Mustaro. Elementi moderni e passati convivono insieme sulla scena per uno spettacolo unico. Costo del biglietto più aperitivo al costo di 10 euro acquistabile attraverso il sito del Teatro La Ribalta oppure presso il botteghino della struttura stessa. Sasà Palumbo in “Se mai mi sposerò” Giovedì si scena al Teatro San?Francesco di Scafati sarà di scena Sasà Palumbo con lo spettacolo?“Se mai mi sposerò”. La storia è quella di un giovane, Filippo, che sta per sposarsi, che i giorni prima del fatidico “sì” viene “bombardato” dai consigli ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ecco cosa si potrà vedere in prossimi giorni nei teatri diRivisitazione de “Lu Cunto de li Cunti” Sabato 11 (ore 21) e domenica 12 dicembre (ore 19) al Teatro?la Ribaltà di, l’omonima compagnia, presenta una totale rivisitazione de Lu Cunto De Li Cunti a cura di Valentina Mustaro. Elementi moderni e passati convivono insieme sulla scena per uno spettacolo unico. Costo del biglietto più aperitivo al costo di 10 euro acquistabile attraverso il sito del Teatro La Ribalta oppure presso il botteghino della struttura stessa. Sasà Palumbo in “Se mai mi sposerò” Giovedì si scena al Teatro San?Francesco di Scafati sarà di scena Sasà Palumbo con lo spettacolo?“Se mai mi sposerò”. La storia è quella di un giovane, Filippo, che sta per sposarsi, che i giorni prima del fatidico “sì” viene “bombardato” dai consigli ...

