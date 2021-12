Spalletti su Osimhen: “Valutiamo giorno per giorno, siamo fiduciosi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Leicester, match cruciale per il destino in Europa League degli azzurri. Diversi temi affrontati, tra cui le condizioni di Victor Osimhen. Di seguito le sue parole: Foto – GETTY: Osimhen Napoli infortunio “Quando torna Osimhen? La risposta delle sollecitazioni che andremo a fargli giorno dopo giorno ci dirà qualcosa di più specifico. C’è un programma in palestra, poi in base a come lui reagisce valuteremo. Conoscendo l’elemento, siamo molto fiduciosi e contiamo di riaverlo il prima possibile“. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Leicester, match cruciale per il destino in Europa League degli azzurri. Diversi temi affrontati, tra cui le condizioni di Victor. Di seguito le sue parole: Foto – GETTY:Napoli infortunio “Quando torna? La risposta delle sollecitazioni che andremo a farglidopoci dirà qualcosa di più specifico. C’è un programma in palestra, poi in base a come lui reagisce valuteremo. Conoscendo l’elemento,moltoe contiamo di riaverlo il prima possibile“.

