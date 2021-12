Spalletti si gioca l’Europa: “Col Leicester, radiografia alla nostra anima” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRestano fuori Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz, Anguissa, Lobotka e Insigne, resta in campo chi sta bene e può dimostrare il proprio spessore a Spalletti e ai tifosi. E’ questo il Napoli che si prepara all’ultima sfida del girone d’Europa League domani contro il Leicester, in un gruppo tutto aperto, in cui puoi passare da primo o finire fuori, una “di quelle partite che fanno la radiografia all’anima che hai”, secondo Spalletti. “E’ un dentro o fuori e sei costretto a non rimandare alla prossima il risultato di oggi. aggiunge -. Il tuo carattere deve essere di quel livello lì, se non resistiamo allora sei forte poco, ogni partita ha in gioco un pezzo della tua storia, poi non si deve dare niente a nessuno, non ci sono debiti verso nessuno, ma verso i tifosi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRestano fuori Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz, Anguissa, Lobotka e Insigne, resta in campo chi sta bene e può dimostrare il proprio spessore ae ai tifosi. E’ questo il Napoli che si prepara all’ultima sfida del girone d’Europa League domani contro il, in un gruppo tutto aperto, in cui puoi passare da primo o finire fuori, una “di quelle partite che fanno laall’che hai”, secondo. “E’ un dentro o fuori e sei costretto a non rimandareprossima il risultato di oggi. aggiunge -. Il tuo carattere deve essere di quel livello lì, se non resistiamo allora sei forte poco, ogni partita ha in gioco un pezzo della tua storia, poi non si deve dare niente a nessuno, non ci sono debiti verso nessuno, ma verso i tifosi ...

