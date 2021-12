Spalletti: «Di Lorenzo ha gli attributi. Con l’Atalanta prova stratosferica nonostante fosse stato male sabato» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha voluto fare in conferenza stampa un complimento a Giovanni Di Lorenzo, lodato dal tecnico di Certaldo per l’abnegazione, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. Di Lorenzo, infatti – in base al retroscena raccontato da Spalletti – sabato sera s’è sentito male e non ha dormito. Ma domenica sera, dopo aver recuperato un po’ di sonno durante la giornata, è sceso comunque in campo. Offrendo, come sempre, una buona prestazione. Io spesso ho detto di avere a che fare con un gruppo che ha talento ed attributi, e voglio fare un esempio: uno come Di Lorenzo sabato notte s’è sentito male, non ha dormito tutta la notte e poi il giorno dopo ha giocato la partita senza fare colazione e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Luciano, l’allenatore del Napoli, ha voluto fare in conferenza stampa un complimento a Giovanni Di, lodato dal tecnico di Certaldo per l’abnegazione, l’impegno e l’attaccamento alla maglia. Di, infatti – in base al retroscena raccontato dasera s’è sentitoe non ha dormito. Ma domenica sera, dopo aver recuperato un po’ di sonno durante la giornata, è sceso comunque in campo. Offrendo, come sempre, una buona prestazione. Io spesso ho detto di avere a che fare con un gruppo che ha talento ed, e voglio fare un esempio: uno come Dinotte s’è sentito, non ha dormito tutta la notte e poi il giorno dopo ha giocato la partita senza fare colazione e ...

