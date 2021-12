Sorridono i vini sanniti | incetta di premi e riconoscimenti Il Consorzio | “Fondamentale valorizzare le denominazioni” -VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Numeri di successo per le aziende viticole del Sannio che si impongono sulla scena nazionale e internazionale con le loro etichette e fannodinei concorsi e nelle ambitissime guide di settore. Una vera e propria pioggia di corone, stelle, grappoli e medaglie – i simboli con cui le più importanti pubblicazioni del vinoano le etichette migliori – che evidenzia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, gli ottimi livelli qualitativi della viticoltura del territorio sannita. Ben 244ottenuti in 22 guide e concorsi prestigiosi dallesannite (Falanghina del Sannio Dop, Aglianico del Taburno Docg, Sannio Dop e Benevento Igp). Numeri che crescono di anno in anno, a ...