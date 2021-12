“Sono preoccupato…”: Allegri non mente nonostante il primo posto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Malmo: “Sono preoccupato”. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria conquistata dalla Juventus contro il Malmo, vittoria che le ha permesso di chiudere il girone come prima in classifica del Gruppo H di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è detto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Massimilianoha parlato così in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Malmo: “preoccupato”. Massimiliano, dopo la vittoria conquistata dalla Juventus contro il Malmo, vittoria che le ha permesso di chiudere il girone come prima in classifica del Gruppo H di Champions League, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è detto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

