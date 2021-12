Sonic - Il film 2 | il poster ufficiale del film tratto dal videogame

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il nuovodithe Hedgehog 2, il secondo capitolo della saga cinematografica tratta dal celebre, è stato appena diffuso dal profilo Twitter del franchise. Il profilo Twitterthe Hedgehog ha appena diffuso il primodi- Il2. La pellicola uscirà nelle sale statunitensi l'8 aprile 2022 e, almeno per adesso, non è stato specificato se ci saranno o meno delle differenze con l'Italia e il resto del mondo. Ildelmostra, protagonista del primo capitolo della saga e presenta in primo piano Tails, ovvero il personaggio che è destinato ad assumere un ruolo fondamentale nel nuovo ...

UniMoviesBlog : Eagle Pictures ha da poco diffuso il poster ufficiale italiano di Sonic 2 - Il Film, sequel del fortunato successo… - Think_movies : “Sonic 2 – Il Film”: il Nuovo Poster - Nextplayer_it : Sonic - Il Film 2 - Ecco la locandina! - AnItalianSunday : @ESSEDoc94 Dubito molto che il primo hint possa arrivare da un film di Sonic, tbh. Nintendo è sempre stata sin trop… - GiocareOra : Chi è il doppiatore di Tails nel film Sonic 2? -

La sinossi di: il2 recita: " Dopo essersi stabilito a Green Hills,è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non ...Paramount Pictures presenta in associazione con SEGA Sammy Group '2'. Unoriginale / Marza Animation Planet / Blur Studio Production. Prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru ...Non solo il film: Sonic sarà presente ai Game Awards 2021 con un nuovo gioco, mentre fra i presentatori ci saranno anche Jim Carrey e Ben Schwartz.. Sonic sarà presente ai Game Awards 2021 con un ...Il nuovo poster di Sonic the Hedgehog 2, il secondo capitolo della saga cinematografica tratta dal celebre videogame, è stato appena diffuso dal profilo Twitter del franchise. Il profilo Twitter uffic ...