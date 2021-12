Sollevamento pesi, Mondiali 2021: doppietta thailandese al femminile nel day-2 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Seconda giornata di gara che va in archivio a Tashkent per i Campionati Mondiali di Sollevamento pesi 2021 con una fantastica doppietta di titoli firmata dalla Thailandia, nelle categorie femminili fino a 45 e 49 kg, sfruttando al meglio l’assenza della selezione cinese e di alcuni altri Paesi competitivi (come l’Italia) per le difficoltà relative alla gestione delle restrizioni Covid in Uzbekistan. Primo sigillo iridato della carriera a livello senior nei 45 kg per la thailandese Thanyathon Sukcharoen, che si è imposta nella graduatoria combinata con 172 kg di totale (oro di strappo con 77 kg, argento di slancio con 95) davanti alla colombiana Manuela Berrio Zuluaga con 170 (bronzo di strappo con 75 e oro di slancio con 95 kg) e alla turca Saziye Erdogan con 169 (argento di strappo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Seconda giornata di gara che va in archivio a Tashkent per i Campionatidicon una fantasticadi titoli firmata dalla Thailandia, nelle categorie femminili fino a 45 e 49 kg, sfruttando al meglio l’assenza della selezione cinese e di alcuni altri Paesi competitivi (come l’Italia) per le difficoltà relative alla gestione delle restrizioni Covid in Uzbekistan. Primo sigillo iridato della carriera a livello senior nei 45 kg per laThanyathon Sukcharoen, che si è imposta nella graduatoria combinata con 172 kg di totale (oro di strappo con 77 kg, argento di slancio con 95) davanti alla colombiana Manuela Berrio Zuluaga con 170 (bronzo di strappo con 75 e oro di slancio con 95 kg) e alla turca Saziye Erdogan con 169 (argento di strappo ...

Advertising

wordsandmore1 : #7Dicembre oltre a #BlancaLaSerie #RomaNord #Moncler #Ferrero e #Conte buon #SantAmbrogio con ? A seguito della rec… - offertegiorno : BOMBA 14,44€ invece di 25,99€ (-44%) ____ Grebarley Guanti Palestra per Sollevamento Pesi,Protezione Completa del… - its_fra89 : La cosa più irritante dell’andare in palestra: i versi gutturali dei maschi alfa durante il sollevamento pesi. Change my mind. - indirettolibero : Ma con i bracciali Pandora o quel che sono ci praticate anche il sollevamento pesi? - wordsandmore1 : #6dicembre oltre #JuveGenoa #SaudiArabianGP #Amici21 #Sanremo2022 #Hamilton #Verstappen #MondayMotivation per ? A s… -