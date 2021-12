Soleil Sorge | quando l’opinionista di Barbara d’Urso la chiamò “microbo senza cervello”

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 dicembre 2021)ha da sempre diviso l’opinione pubblica e probabilmente pochi di voi se lo ricorderanno, ma fra coloro che proprio non la sopportano c’è Karina Cascella, storica ex opinionista dida tempo lontana (per sua scelta, scrive) dalla tv. Il primo attacco pubblico risale al 2019, da poco sbarcata a L’Isola dei Famosi, aveva confessato di aver “puntato” l’altro naufrago Stefano Bettarini, nonostante fosse fidanzato. “Ma questa qui fa davvero? Innanzitutto non siamo a Temptation Island, ma poi parti con quale presupposto? Di andare a rompere a una coppia? E poi sai, manco a dire che certe cose nascono con sentimento, perché poi lì sono situazioni difficili. Magari si conoscevano, nasceva qualcosa di profondo. No, lei parte proprio ...