Soleil Sorge | Alex? Lo amo come essere umano ma sono innamorata di Carlo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha un fidanzato che l' aspetta fuori dalla casa del Grande Fratello VIP ormai però, non riesce più a nascondere i suoi sentimenti per l'altro concorrente della casa,Belli. I due negli ultimi tempistati protagonisti di un triangolo amoroso che ha lasciato i telespettatori molto interdetti: da un latoè sposato con la modella venezuelana Delia Duran, dall'altra l'influencerha un fidanzato che l'aspetta. Solo negli ultimi giorni però la loro love story sta venendo realmente fuori, i due hanno cominciato a scambiarsi reciproci segni d'affetto, incuranti delle telecamere e dei loro rapporti esterni, ma continuano ad avere dei dubbi e adpoco chiari rispetto ai propri sentimenti....

Marina La Rosa frecciata a/ "Improvvisa chimica artistica per..." Marina La Rosa ricomincia dopo la fine del matrimonio Dopo la fine del matrimonio, Marina La Rosa ricomincia da se ...Clarissa Selassiè "Alex Belli e? C'è qualcosa di reale"/ "Io tifo per loro" Clarissa Selassiè e la storia tra Alex Belli e: 'Non vedo finzione' Clarissa Selassiè ha poi espresso ...Miriana Trevisan è una delle protagoniste indiscusse di questo sesto Grande Fratello Vip. La showgirl, volto di Non è la Rai, ha avuto però un ...Valeria Marini, al GF Vip, ha lanciato una frecciata ad Alex Belli e Soleil Sorge, parlando di amori organizzati e dimostrandosi scettica.