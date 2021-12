Smartworking per i privati, c’è l’accordo sul nuovo contratto: ecco cosa cambia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Governo e sindacati hanno trovato l’intesa su un protocollo nazionale che disciplini il lavoro agile anche nel settore privato: un accordo che detta le linee guida, su temi a lungo dibattuti come orario di lavoro e strumentazione. Di base, il lavoratore che sceglie questa strada su base volontaria non dovrà subire in alcun modo penalizzazioni. La legge 81 del 2017 continuerà a essere un riferimento e, come prevede la stessa, al termine dello stato d’emergenza dovuto al Covid sarà necessario un accordo individuale tra l’impresa e il singolo lavoratore: nella pubblica amministrazione, invece, gli accordi individuali sono già iniziati. In base a quanto definito nell’intesa, il lavoratore che sceglie il lavoro agile non dovrà avere un orario di lavoro fisso ma avrà la facoltà di organizzare liberamente la propria giornata, solo in base a determinati obiettivi: stessa libera scelta anche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Governo e sindacati hanno trovato l’intesa su un protocollo nazionale che disciplini il lavoro agile anche nel settore privato: un accordo che detta le linee guida, su temi a lungo dibattuti come orario di lavoro e strumentazione. Di base, il lavoratore che sceglie questa strada su base volontaria non dovrà subire in alcun modo penalizzazioni. La legge 81 del 2017 continuerà a essere un riferimento e, come prevede la stessa, al termine dello stato d’emergenza dovuto al Covid sarà necessario un accordo individuale tra l’impresa e il singolo lavoratore: nella pubblica amministrazione, invece, gli accordi individuali sono già iniziati. In base a quanto definito nell’intesa, il lavoratore che sceglie il lavoro agile non dovrà avere un orario di lavoro fisso ma avrà la facoltà di organizzare liberamente la propria giornata, solo in base a determinati obiettivi: stessa libera scelta anche ...

